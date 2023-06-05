Общество

Шпик в псковских магазинах «Деревня Соловьи» стал дешевле

Сезонное снижение цен на продукцию из шпика объявили в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

Уже сегодня во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи»:

пряный бекон - 204 рубля за килограмм,

хуторская закуска - 195 рублей за килограмм,

шпик по-домашнему - 192 рубля за килограмм,

копчёный шпик - 215 рублей за килограмм,

закусочный шпик 200 грамм - 57 рублей за штуку.

«Покупайте любимые продукты по приятным ценам», - добавил производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: