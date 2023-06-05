Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей 20 единиц оружия с истекшим сроком разрешения на ношение

Росгвардейцы выявили 15 правонарушений в области оборота гражданского оружия в Псковской области. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

С 5 по 11 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, они изъяли 20 единиц оружия.

В Росгвардии напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.