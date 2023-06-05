Общество

Летнюю школу исследователей окружающей среды «ЭкоПоколение» открыли в Пскове

Открытием Летней школы исследователей окружающей среды «ЭкоПоколение» отметили День эколога в Экостанции Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на Экостанции Псковской области.

Фото: Экостанция Псковской области

Торжественное открытие летней школы состоялось в «Точке кипения».

Летняя школа проводится с 5 по 17 июня для ребят из 4-9 классов. Организаторами школы являются комитет по образованию Псковской области, государственное автономное образовательное учреждение «Лидер» и Экостанция Псковской области.

Школа проводится с целью повышения общего уровня экологической грамотности детей, проявивших в течение учебного года интерес к знаниям в области экологии и рационального природопользования.

Лейтмотивом летней школы в 2023 году стала тема «Город как самостоятельная экосистема». На первом занятии ребята познакомились с городской экосистемой, обсудили характерные черты города, посетили гарбологическую экскурсию и завершили день напольной игрой «Жизнь без отходов».

Участников ждут лекции и мастер-классы, встречи с экспертами и экскурсии, полевые выходы и лабораторные работы.