О льготах для владельцев гаражей напомнили псковичам

Налог на имущество в отношении находящихся в собственности физических лиц гаражей и гаражных боксов исчисляется налоговыми органами на основе сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Данная информация представляется в налоговые органы органами Росреестра, осуществляющими кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (пункт 2 статьи 408 НК РФ).
Для гаражей и гаражных боксов действуют льготные условия налогообложения, установленные главой 32 НК РФ:
Для применения перечисленных условий налогообложения используются сведения ЕГРН о виде объекта недвижимости - «гараж», назначении здания - «гараж» либо об адресе объекта, содержащего идентификационный элемент адресации, указывающий на «гараж» («г-ж»).
Кроме того, объекты, созданные до 1 сентября 2021 года, которые в соответствии с правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами либо в соответствии с записями ЕГРН имеют наименование или назначение «гаражный бокс», признаются гаражами (часть 5 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2021 № 79-ФЗ). Для таких объектов также применяются вышеперечисленные особенности налогообложения.