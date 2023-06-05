Общество

Основной государственный экзамен по русскому языку сдают девятиклассники 6 июня

Основной государственный экзамен по русскому языку сдают девятиклассники сегодня, 6 июня. Всего в Псковской области в этом году ОГЭ сдают 6614 девятиклассников.

Продолжительность экзамена по русскому языку составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Продолжительность для обучающихся с ОВЗ увеличивается на 1 час 30 минут.

Максимальное количество баллов, которое может получить участник экзамена в форме ОГЭ по русскому языку, – 33. Минимальное количество баллов для получения удовлетворительного результата – 15.