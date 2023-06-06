Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о росте числа клещей в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема сегодняшнего выпуска – клещи. Маленькие кровососущие насекомые становятся все более активными. С середины апреля (а бывали годы – с середины февраля!) и до октября включительно регистрируются укусы этих насекомых. Сейчас самый старт лета, а статистика тех, кто подцепил клеща, не просто не радует, а здорово тревожит. С ранней весны и до поздней осени клещи становятся источником неприятностей и проблем со здоровьем у сотен псковичей. Если вовремя не заметить присосавшееся насекомое и не принять меры, можно схлопотать серьезную болезнь, например, энцефалит. При этом присосаться к человеку или домашнему животному клещ может как в лесу, так и в городском парке. Еще 15-20 лет назад такого разгула кровососущих не было. В чем причина сейчас: недостаточные площади акарицидной обработки? Изменения климата? И как обезопасить себя и домашних животных: прививки? Репелленты? Любовь Кузнецова обсудит эту тему вместе с экспертами.

Телефон студии 56-73-72.

Трансляция завершена.