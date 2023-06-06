Общество

С июня протезы в Псковской области можно будет получить по электронному сертификату

С июня расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно приобрести по электронному сертификату. Теперь в нем предусмотрено 26 новых позиций, включая протезы верхних и нижних конечностей. Всего в перечне уже около 270 различных средств реабилитации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Как пояснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова, люди с инвалидностью, начиная с этого месяца, могут приобретать протезы верхних и нижних конечностей по электронному сертификату.

«До сих пор получить такие средства реабилитации можно было двумя способами. Первый – это подать заявку в Социальный фонд и дождаться выдачи изделия. Второй – самостоятельно купить протез и затем получить компенсацию расходов в Социальном фонде. Теперь доступна еще и опция с электронным сертификатом. Практика показывает, что получение ТСР по сертификату набирает популярность. В Псковской области с начала 2023 года в региональное отделение поступило более 700 заявок на оформление электронных сертификатов. На сегодняшний день активировано 615 сертификатов на общую сумму более 22 миллионов рублей», - уточнила Наталья Мельникова.

Добавим, что возможности этого способа приобрести средство реабилитации постепенно расширяются. Если на первом этапе сертификат позволял купить только серийные ТСР, теперь это еще и индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Это позволяет подобрать именно то изделие, которое подойдет для комфортной реабилитации и социализации с учетом необходимых функциональных характеристик и особенностей здоровья.