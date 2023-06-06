Общество

Итоги весеннего месячника по благоустройству подвели в Великих Луках

Итоги весеннего месячника по благоустройству подвели в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

5 июня в Великих Луках в музыкальной школе имени М. П. Мусоргского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога. Там подвели итоги весеннего месячника по благоустройству города Великие Луки и наградили победители первой экологической игры среди промышленных предприятий города. К участникам мероприятия обратилась первый заместитель главы города Светлана Степанова.

Она сообщила, что весенний месячник стартовал 28 марта и завершился 31 мая. За это время сотрудники городских предприятий и учреждений разных сфер, общественных организаций и объединений, а также неравнодушные великолучане провели уборку свыше 270 дворовых и общественных территорий. Всего в весеннем месячнике по благоустройству приняли участие более 25,5 тысяч великолучан, общая площадь убранных территорий составила свыше 7 миллионов квадратных метров.

«Сердечную благодарность выражаю всем великолучанам, которые приняли участие в весеннем месячнике по благоустройству. Каждый из вас внёс свой вклад в сохранение чистоты и здоровой экологической обстановки в городе. Примите искреннюю признательность за неравнодушие и пример подрастающему поколению ответственного отношения к родному городу и планете», - отметила Светлана Степанова.

Также к участникам обратился глава администрации Андрей Беляев. Он подчеркнул, что благодаря этой важной работе было собрано и вывезено на полигон твёрдых бытовых отходов свыше 3 200 кубометров различного мусора.

«Всего к уборке присоединились трудовые коллективы 117 предприятий и организаций, включая, муниципальные. А также учреждения социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры, общественные и молодёжные организации, активисты партии "Единая Россия". Большую работу проделали управляющие компании, которые приводили в порядок не только территории своих многоквартирных домов, но и близлежащие. Активную помощь и деятельное участие в мероприятиях месячника приняли депутаты Великолукской городской Думы, сотрудники аппарата Думы и администрации города, а также общественные советники главы города Великие Луки», - сказал он.

В рамках торжественного мероприятия за активное участие в весеннем месячнике по благоустройству города Великие Луки благодарственными письмами администрации города, Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» наградили общественные некоммерческие организации, партийные объединения, представителей управляющих организаций, коммунальных служб города, волонтёров, сотрудников сфер образования, культуры и спорта. Были также отмечены сотрудники промышленных предприятий города.

В завершении вечера для участников этого экологического форума показали культурную программу.