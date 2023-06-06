Общество

Управляющие организации Великих Лук подвели итоги работы за день

Управляющие организации в Великих Луках выполнили работы по содержанию дворовых территорий и домов в надлежащем виде 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Сотрудники МП «Радист» занимались установкой отливов на доме № 17 на улице Ботвина.

Работники УК «Новый микрорайон» занимались:

продолжением ремонта в подъездах дома № 25 на улице Дружбы;

покраской детских игровых форм во дворах домов №№ 21 и 25 на улице Вокзальной;

уборкой ранее скошенной травы во дворе дома № 14 на улице Гоголя;

покосом травы во дворе домов № 3 на улице Нелидовской и № 3, корпус 1 на улице Пескарёва;

ремонтом крыльца в доме № 13А на проезде Нелидовском;

изготовлением скамеек;

ремонтом кровли дома № 16, корпус 1 на улице Пескарёва;

покраской фасада дома № 38, корпус 2 на улице Вокзальной;

установкой скамейки во дворе дома № 14 на улице Пескарёва.

Силами УК «Заречный район» произведено обустройство контейнерной площадки во дворе дома № 124 на проспекте Гагарина.

Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили: