Управляющие организации Великих Лук подвели итоги работы за день

Управляющие организации в Великих Луках выполнили работы по содержанию дворовых территорий и домов в надлежащем виде 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Сотрудники МП «Радист» занимались установкой отливов на доме № 17 на улице Ботвина.
Работники УК «Новый микрорайон» занимались:
- продолжением ремонта в подъездах дома № 25 на улице Дружбы;
- покраской детских игровых форм во дворах домов №№ 21 и 25 на улице Вокзальной;
- уборкой ранее скошенной травы во дворе дома № 14 на улице Гоголя;
- покосом травы во дворе домов № 3 на улице Нелидовской и № 3, корпус 1 на улице Пескарёва;
- ремонтом крыльца в доме № 13А на проезде Нелидовском;
- изготовлением скамеек;
- ремонтом кровли дома № 16, корпус 1 на улице Пескарёва;
- покраской фасада дома № 38, корпус 2 на улице Вокзальной;
- установкой скамейки во дворе дома № 14 на улице Пескарёва.
Силами УК «Заречный район» произведено обустройство контейнерной площадки во дворе дома № 124 на проспекте Гагарина.
Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили:
- покраску входов в подъезд дома № 139, корпус 1 на проспекте Гагарина;
- погрузку веток и придомовых территорий дома № 14, корпус 1 на улице Запрудной и дома № 139, корпус 1 на проспекте Гагарина;
- установку двери в подвале дома № 33 на улице Заслонова.