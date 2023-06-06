«Великолукская олимпийская академия» нашла новых партнеров в Белоруссии

Великолукская городская общественная организация «Великолукская олимпийская академия» подпишет договор о сотрудничестве с «Белорусской олимпийской академией». Такое соглашение стало главным итогом онлайн-встречи, состоявшейся 6 июня, сообщил Псковской Ленте Новостей член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.
Фото: Дмитрий Белюков
Белорускую сторону на встрече представляли:
С Российской стороны во встрече приняли участие:
В ходе встречи обе стороны обменялись информацией о реализуемых проекта и дальнейших перспективах сотрудничества в рамках договорных отношений, добавил Дмитрий Белюков.