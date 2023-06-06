Общество

В Европейскую Россию ненадолго возвращается лето – синоптики

В центральных областях европейской части России лето началось холодной погодой: в отдельные дни температура воздуха соответствовала середине апреля, а по итогам первой пятидневки июня накопилась отрицательная температурная аномалия, составляющая 2,5–3,5°. Однако регион постепенно выбирается из этого мешка холода, и температура постепенно повышается.

Уже 6 июня в условиях антициклональной солнечной и сухой погоды температура отстанет от нормы всего лишь на 1–2°, сообщает метеоцентр «Фобос».

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В среду рост температуры продолжится, и показания термометров вернутся в рамки климата, составляя +19…+24°, и это несмотря на то, что в северных и восточных областях региона возможны кратковременные дожди и даже мозаичные грозы. В четверг температура изменится мало, и обойдётся без дождей.

А в пятницу воздух прогреется ещё чуть лучше – до +20…+25°. Однако во второй половине дня очередной атмосферный фронт с ливнями и грозами, местами с градом, пересечёт регион с северо-запада на юго-восток и откроет дорогу холодному воздуху.

Выходные вновь отметятся заметным похолоданием. В субботу короткие дожди местами, преимущественно в начале дня, ещё пройдут, а дневная температура не превысит +14…+19°. В воскресенье антициклон разгонит облака и прекратит дожди. В такой ситуации Русскую равнину вновь ждёт очень холодная ночь – минимальная температура опустится до +1…+6°, а в северных и восточных территориях и до 0…−1°. Ну а днём будет не выше +13…+18°.

«Прогнозы на прохладную первую половину июня оправдываются», - отметили метеорологи.