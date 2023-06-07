Общество

Псковские татары выразили своё отношение к хиту Шамана «Я русский»

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камиль Хардин и Ислам Галиуллин выразили своё отношение к песне «Я русский» исполнителя Шамана в эфире авторской программы Ольги Миронович «Анализируй этно» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ислам Галиуллин и Камиль Хардин

«На самом деле мне нравится исполнитель Шаман с точки зрения творчества, у него шикарный голос, он хорошо поёт. Но песня - нет, не нравится. Песня плохая. Она слишком клюквенная как будто», - отметил Камиль Хардин.

Гости студии также ответили на вопрос ведущей, в чём проявляется их «татарскость».

«Говорят, что татары хитрые. Меня называют хитрым. Это все стереотипы, думаю, что в каждом человеке есть такие качества. Но про упрямство еще скажу: даже если ты не прав, будешь максимально топить, прямо убеждать», – сказал артист.

Ислам Галиуллин добавил, что его называют «ушлым».