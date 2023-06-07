Псковские татары выразили своё отношение к хиту Шамана «Я русский»

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камиль Хардин и Ислам Галиуллин выразили своё отношение к песне «Я русский» исполнителя Шамана в эфире авторской программы Ольги Миронович «Анализируй этно» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ислам Галиуллин и Камиль Хардин
Гости студии также ответили на вопрос ведущей, в чём проявляется их «татарскость».
«Говорят, что татары хитрые. Меня называют хитрым. Это все стереотипы, думаю, что в каждом человеке есть такие качества. Но про упрямство еще скажу: даже если ты не прав, будешь максимально топить, прямо убеждать», – сказал артист.
Ислам Галиуллин добавил, что его называют «ушлым».