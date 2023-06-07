Общество

ПЛН-ТВ: Ход реконструкции Гельдтовой бани в Пскове

Уже этим летом состоится давно ожидаемое в Пскове событие. К завершению движется реставрация Гельдтовой бани. Возвращением псковичам любимой локации занимаются бизнес-структуры семьи Кухи, выкупившей объект после того, как в 2015 году пожнадзор закрыл баню из-за ее несоответствия требованиям безопасности по причине крайней ветхости и откровенной угрозы для посетителей. Подробнее о реставрации объекта - в новом выпуске ПЛН-ТВ.

Более подробную информацию о реставрации объекта можно узнать в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры по ссылке ниже.