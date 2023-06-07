Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Линия Сталина
Надежные стоматологии Пскова
«Хроники панголинов»: билеты на предпоказ
Муниципальная реформа три четверти пути
2ГИС 10 лет в Пскове
«Опальное» время
Счастливое материнство
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Топ уютных летних террас Пскова
трудяга на отдыхе
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
 
 
 
ещё Общество 07.06.2023 07:390 В Европейскую Россию ненадолго возвращается лето – синоптики 07.06.2023 21:000 Российский самолет не смог приземлиться из-за бродячих собак 07.06.2023 20:400 Псковские работодатели не предоставляли информацию о квотах для трудоустройства инвалидов 07.06.2023 20:300 Ремонт кирпичного ограждения на проспекте Ленина у дома №34 выполнили в Великих Луках 07.06.2023 20:100 Презентация нового автомобиля состоится в рамках open-air в Пскове 07.06.2023 20:000 Еще 1,5 тонны гумпомощи доставили псковичи на позиции бойцов в зоне СВО
 
 
 
Самое популярное 05.06.2023 09:515 Шестеро россиян умерли, отравившись сидром 05.06.2023 20:574 Скончалась звезда «Долгой дороги в дюнах» 01.06.2023 07:560 Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО 07.06.2023 07:570 Мост через реку Черёху подожгли в Пскове 31.05.2023 20:505 Столб дыма поднялся над Псковом. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные институты

07.06.2023 19:40|Псков

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Военные институты Росгвардии ведут подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения 5 лет.

Прием в военные институты Росгвардии проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора, обусловленного поступлением обучающихся на федеральную государственную военную службу по контракту.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа:

  • граждан, не проходивших военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет;
  • граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 года;
  • военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — до достижения ими возраста 27 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 73-43-13.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею об отмене домашних заданий для школьников?
В опросе приняло участие 236 человек
07.06.2023, 21:000 Российский самолет не смог приземлиться из-за бродячих собак 07.06.2023, 20:500 Авиакомпании готовятся к возможным задержкам рейсов из аэропорта Антальи в Россию 07.06.2023, 20:400 Псковские работодатели не предоставляли информацию о квотах для трудоустройства инвалидов 07.06.2023, 20:300 Ремонт кирпичного ограждения на проспекте Ленина у дома №34 выполнили в Великих Луках
07.06.2023, 20:200 Минздрав РФ сообщил о росте числа погибших от суррогатного сидра 07.06.2023, 20:100 Презентация нового автомобиля состоится в рамках open-air в Пскове 07.06.2023, 20:000 Еще 1,5 тонны гумпомощи доставили псковичи на позиции бойцов в зоне СВО 07.06.2023, 19:500 Какие опасности таит белый «порох», объяснили псковичам
07.06.2023, 19:400 Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные институты 07.06.2023, 19:300 Фестиваль серфинга пройдет в Пскове 22 июля 07.06.2023, 19:200 «Грибной» шашлык появился в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 07.06.2023, 19:000 Когда можно не исчислять транспортный налог, объяснили псковичам
07.06.2023, 18:500 Представительство Псковской области скоро откроется в Москве 07.06.2023, 18:450 На вечернюю экскурсию «Лабиринты музейного квартала» приглашают псковичей 07.06.2023, 18:310 Пользователи мобильного интернета отметили рост скорости, не замеряя ее 07.06.2023, 18:300 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове
07.06.2023, 18:270 «Зверьё моё»: Где оставить питомца на время отпуска? 07.06.2023, 18:180 Объем работы коммунальных служб за день представили в администрации Великих Лук 07.06.2023, 18:180 Летят на сладкое: сколько стоят пчелы в Пскове 07.06.2023, 18:150 Иностранцы пытались незаконно проникнуть в Белоруссию через Усвятский район
07.06.2023, 18:010 Пьяный пскович решил помочь знакомому и угнал автомобиль 07.06.2023, 18:000 Станислав Стармолотов о ремонте дорог Псковской области в 2023 году 07.06.2023, 17:580 Прайс на размещение агитационных материалов на радио «60 FM» на выборах 10 сентября 07.06.2023, 17:560 Пскович ударил своего знакомого, который не вернул деньги за купленный мотоцикл
07.06.2023, 17:501 Добиться оправдательного приговора планирует Олег Брячак 07.06.2023, 17:380 Хоровое пение духовно объединяет людей – диакон Александр Амерханов 07.06.2023, 17:350 В российском городе за два месяца вывезли 432 кубометра старых шин 07.06.2023, 17:240 Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПЛН на выборах 10 сентября
07.06.2023, 17:180 Социальных работников Псковской области наградили грамотами и благодарностями 07.06.2023, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 июня 07.06.2023, 16:540 Минюст перечислил партии, которые могут выдвинуть кандидатов на выборы губернатора Псковской области 07.06.2023, 16:500 Выставка муромского художника Андрея Неганова открылась в псковской галерее «Цех»
07.06.2023, 16:320 Карьер по незаконной добыче песка выявили в Псковской области 07.06.2023, 16:240 Опубликован список исполнителей-участников байк-фестиваля под Изборском 07.06.2023, 16:201 «Двое на одного»: Олег Брячак об отказе от участия в выборах губернатора и ситуации в «Справедливой России». ВИДЕО 07.06.2023, 16:170 Ликвидацию последствий условной аварии на железнодорожном транспорте отработали в Псковской области. ФОТО
07.06.2023, 16:042 «Дневной дозор»: Нужно ли отменять домашние задания для школьников? 07.06.2023, 15:570 Многодетным семьям Псковской области вручили государственные и региональные награды 07.06.2023, 15:450 Мужчина угнал машину в Кунье и попал под суд 07.06.2023, 15:331 Продлён срок полномочий Олега Брячака на посту председателя Совета регионального отделения партии СРЗП
07.06.2023, 15:280 «Духовным внуком» хорового псковского певческого праздника назвал фестиваль Гривского его худрук 07.06.2023, 15:230 Аэрофотосъемку при помощи квадрокоптеров проведут в Островском районе 07.06.2023, 15:132 Пивной бизнес в Пскове проверяют на наличие смертельно опасного сидра  07.06.2023, 15:040 В псковской деревне Лухново ввели в эксплуатацию распределительный газопровод
07.06.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о Всероссийском хоровом фестивале в Пскове 07.06.2023, 14:540 Игорь Романов станет кандидатом на выборах губернатора Псковской области от «Партии роста» 07.06.2023, 14:400 Горячая линия по вопросам коррупции будет работать в Псковской области 8 июня 07.06.2023, 14:280 КПРФ выдвинет кандидатуру Александра Баева на выборы губернатора Псковской области в ходе конференции 10 июня
07.06.2023, 14:180 «Анализируй этно»: Татарское нашествие. ВИДЕО 07.06.2023, 14:080 Изъятый на границе стиральный порошок передали псковскому дому-интернату 07.06.2023, 13:530 Андрей Турчак призвал ускорить темпы социальной догазификации 07.06.2023, 13:450 Военнослужащих приглашают на фестиваль «Довмонт Псковский»
07.06.2023, 13:390 Купюру с красивым номером продают в Пскове за 30 тысяч рублей 07.06.2023, 13:3410 У депутатов тоже есть совесть – Олег Брячак 07.06.2023, 13:302 Обновление Печор к 550-летию монастыря. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.06.2023, 13:240 Жители Псковской области решили заработать в Сети и лишились более 4 млн рублей
07.06.2023, 13:160 Ремонт дорог продолжают в Псковском районе 07.06.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Олегом Брячаком 07.06.2023, 12:520 Сводную сестру разыскивает псковичка, связь с которой оборвалась после тюрьмы и развода родителей 07.06.2023, 12:420 Расчистка участков Чудского озера начнется после окончания нерестового периода в Гдовском районе
07.06.2023, 12:302 Новая Яна Фабрициуса 07.06.2023, 12:250 Псковские татары выразили своё отношение к хиту Шамана «Я русский» 07.06.2023, 12:230 ПЛН-ТВ: Ход реконструкции Гельдтовой бани в Пскове 07.06.2023, 12:180 В Великих Луках приостановили функционирование зданий детских садов, нуждающихся в ремонтах
07.06.2023, 12:110 Скончалась актриса из фильма «Аты-баты шли солдаты…» 07.06.2023, 12:060 Межрегиональные соревнования «Локобол-РЖД» открылись в Пскове 07.06.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно» 07.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 июня
07.06.2023, 11:490 Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в псковской Середке  07.06.2023, 11:370 Автобусные остановки в Пскове убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 07.06.2023, 11:200 В отношении сбившего лося под Псковом водителя возбудили дело 07.06.2023, 11:150 ЦИК России согласовала применение онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Псковской области
07.06.2023, 11:120 Федеральная программа русского языка и литературы начинает действовать во всех школах с 1 сентября 07.06.2023, 11:080 «Двое на одного»: Олег Брячак об отказе от участия в выборах губернатора и ситуации в «Справедливой России» 07.06.2023, 11:021 Лосю оторвало ногу из-за наезда автомобиля под Псковом. ВИДЕО 07.06.2023, 11:010 Недобросовестной признали компанию, которая не поставила уличные фонари для Порхова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru