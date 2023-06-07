Общество

Карьер по незаконной добыче песка выявили в Псковской области

На земельном участке сельскохозяйственного назначения в Псковской области управление Россельхознадзора выявило три свалки бытовых и строительных отходов, а также карьер по незаконной добыче песка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале апреля 2023 года государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел контрольное мероприятие для оценки соблюдения обязательных требований правообладателем земельного участка общей площадью 3,9 га, расположенного в Великолукском районе.

Участок на всей площади покрыт сорной травянистой растительностью, а 35% от общей площади зарастает древесно-кустарниковой растительностью (береза, сосна, ива и др.). Также на участке выявлен заброшенный двухуровневый (ступенчатый) карьер по добыче песчаной смеси, глубина которого достигает 6 м, а площадь – 2,6 га. На его территории размещены три свалки твердых бытовых и строительных отходов на общей площади 0,1865 га (шифер, доски, пластиковая тара и др.).

Согласно сведениям регионального Роскадастра, данный земельный участок сельскохозяйственного назначения включает в свой состав сельскохозяйственные угодья – пашню, имеющую приоритет в использовании и подлежащую особой охране на основании части 1 статьи 79 Земельного кодекса РФ.

Управление Россельхознадзора приняло решение о проведении внеплановой выездной проверки в связи с выявлением соответствия объекта контроля параметрам, установленным пунктами 2, 3 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении государственного земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», и виноградопригодных земель, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 18 июня 2021 № 402.