Объем работы коммунальных служб за день представили в администрации Великих Лук

Муниципальные службы города Великие Луки за прошедший день выполнили большой объем работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведён ряд следующих работ:
- механическая уборка дорожного полотна на проспектах Гагарина, улицах Вокзальной, Гражданской, Гоголя;
- механическая уборка тротуаров на улицах Винатовского и 3-й Ударной Армии;
- увлажнение дорожного полотна на улицах Холмской, 3-й Ударной Армии, Стадионной, Ставского, Л. Чайкиной, Клевцова, Некрасова, К. Либкнехта, Сибирцева, Гоголя, Широкой и на проспекте Ленина;
- ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на улицах Дьяконова, Горицкой, Гоголя, Пионерской;
- ручная уборка тротуаров на проспекте Ленина.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:
- скос травы на улицах Рабочей, Сибирцева, Ставского, Дворецкой, Стадионной, Новоселенинской, Гоголя, Гражданской, Герцена, Энгельса и на спуске к острову Дятлинка;
- погрузку и вывоз веток с улицы Гоголя и с территории сквера у автовокзала;
- уборку фонтана на площади Рокоссовского;
- оформление клумб на набережной реки Ловати;
- формовочную обрезку кустарников на набережной реки Ловать и в сквере у кинотеатра "Родина";
- уборку ранее скошенной травы.
Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» сделано следующее:
- нанесена дорожная разметка на улицах Дубовой, Широкой, Глинки, Гоголя, на перекрестке улицы К. Либкнехта и проспекта Октябрьского, улицы Энгельса и проспекта Октябрьского, проспектов Гагарина и Октябрьского;
- продолжение работ по обустройству тротуара на улице Лермонтова;
- продолжение работ по ремонту дворовой территории дома № 86 на улице Щорса;
- ямочный ремонт дорожного полотна на улицах Торфобрикетной, Вокзальной.