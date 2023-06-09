Общество

Псковские работодатели всё чаще считают увлечение спортом личным делом сотрудника ‑ опрос

Почти каждый второй работодатель (48%) не замечает разницы между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто далек от него: по их мнению, любители физкультуры работают ничуть не лучше и не хуже других. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работе SuperJob.

В каждой четвертой компании (26%) считают, что спортсмены трудятся результативнее остальных. «Они привыкли к дисциплине», — комментируют менеджеры по персоналу. Только в 4% организаций уверены, что поклонники спорта работают хуже: «То сборы, то травмы».

Как отметили 2 из 3 работодателей (66%), тот факт, что соискатель занимается спортом, никак не повлияет на его трудоустройство в их компанию. Хорошую спортивную подготовку считают преимуществом потенциального сотрудника в 29% организаций, недостатком — лишь в 1%.

«Какие меры предпринимают работодатели, чтобы сотрудники занимались спортом? В 2 из 3 компаний — никакие: бизнес не считает это своей прямой задачей. В 17% организаций периодически проводят спортивные мероприятия, в каждой десятой для сотрудников организованы бесплатные спортивные занятия. 6% полностью или частично оплачивающих своим работникам тренировки. Физкультминутки в течение дня проводят в 2% организаций», – добавили аналитики.