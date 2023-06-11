Игорь Иванов: Пусть наша Родина всегда будет мирной и процветающей

С Днем России жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
«Сегодня мы отмечаем важнейший праздник страны - день, который объединяет всех жителей России, независимо от национальности, вероисповедания и социального статуса», - подчеркнул Игорь Иванов.
Он напомнил, что 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов.
Игорь Иванов пожелал псковичам крепкого здоровья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях и бесконечного оптимизма. «Давайте вместе строить наше будущее, следуя нашим ценностям и традициям. Пусть наша Родина всегда будет мирной, процветающей и сильной страной. С праздником, дорогие друзья!» - заключил он.