Общество

Игорь Иванов: Пусть наша Родина всегда будет мирной и процветающей

С Днем России жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Сегодня мы отмечаем важнейший праздник страны - день, который объединяет всех жителей России, независимо от национальности, вероисповедания и социального статуса», - подчеркнул Игорь Иванов.

Он напомнил, что 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов.

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«Для многих из нас День России - это символ нашей истории, нашей культуры, нашей нации. Это день, который напоминает о том, как многое было сделано нашими предками для обеспечения независимости и свободы нашей страны. Это день, который напоминает о том, что мы все связаны общей историей и богатством наших традиций», - продолжил председатель Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов пожелал псковичам крепкого здоровья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях и бесконечного оптимизма. «Давайте вместе строить наше будущее, следуя нашим ценностям и традициям. Пусть наша Родина всегда будет мирной, процветающей и сильной страной. С праздником, дорогие друзья!» - заключил он.