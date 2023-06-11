Общество

Михаил Ведерников: Россия — это уверенное настоящее и великое будущее

С Днем России жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы живем в самой большой и великой стране с уникальным историческим и духовным наследием. Здесь в мире и согласии живут многие народы, соседствуют разные религии и культуры. Нас объединяют гордость за историческое прошлое, которое созидали наши предки, любовь к своей стране и сопричастность к ее судьбе, - отметил Михаил Ведерников. - Для каждого из нас Россия — это уверенное настоящее и великое будущее, которое мы строим сегодня, развивая регион, отстаивая историческую роль и суверенитет страны, выступая за правду и справедливость».

По мнению губернатора, любовь к Родине дает силу, уверенность и стойкость противостоять всем вызовам, справляться со всеми задачами, честно трудиться, чтобы приумножить величие и могущество России.