Общество

Названа причина отмены показа фильма «Вызов» в Зеленом театре в Пскове

Причиной отмены показа фильма «Вызов» в Зеленом театре в Пскове 12 июня, в День России, стали технические проблемы с лицензией на публичный показ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры города Пскова.

Фото: Управление культуры Пскова / «ВКонтакте»

Праздничный концерт в честь Дня России, в котором приняли участие не только артисты из Пскова, но и гости из Санкт-Петербурга, состоялся 12 июня.

«По техническим причинам, связанным с лицензией на публичный показ, просмотр фильма "Вызов" пришлось перенести в кинотеатр в ТЦ "Фьорд Плаза". Еще раз приносим свои извинения зрителям за доставленные неудобства», – обратились к псковичам и гостям города в управлении культуры.

В управлении добавили, что для этого был организован специальный бесплатный сеанс фильма «Вызов» с трансфером от Зеленого театра до кинотеатра, о котором сообщалось во время концертной программы.