Общество

Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет

Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент России Владимир Путин.

«В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня», - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, сообщает РИА Новости.

Ранее выяснилось: информация о том, что псковская типография «Гименей» получила заказ от военного комиссариата Псковской области на печать 50 тысяч мобилизационных повесток, фейк.