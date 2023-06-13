Общество

Такса не смогла пересечь границу в Псковской области из-за отсутствия документов

Ветеринарный контроль собаки породы такса, которая перевозилась в автомобильном транспорте из Москвы в Республику Молдова, провели на российско-эстонской границе в МАПП Шумилкино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Должностное лицо ведомства установило, что на животное отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие выполнение ветеринарных требований страны назначения и стран ЕС, являющихся странами транзита.

Вывоз домашнего питомца с таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, в соответствии с актом о возврате «живой» груз возвращен отправителю.

Россельхознадзор разработал онлайн-сервис «Инструкция: как путешествовать с животным за рубеж», с помощью которого становится возможным заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.