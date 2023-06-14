Общество

Россияне стали больше покупать отечественную косметику - Роскачество

Каждый второй россиянин перешел на отечественную косметику из-за ухода известных зарубежных марок, сообщил глава АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов.

«За последний год почти половина россиян - 47% - в связи с отсутствием привычных иностранных брендов переключились или перешли полностью и стали чаще покупать бренды локального, местного производства», - сказал Протасов на панели «Развитие национальной парфюмерно-косметической отрасли: путь от молекулы до потребителя, от производства до построения сильного бренда» в рамках ПМЭФ, проходящего в Петербурге.

Он сослался при этом на данные репрезентативного исследования, проведенного специалистами Роскачества, пишет «Интерфакс».

Руководитель АНО отметил также, что 65% опрошенных потребителей заметили появление на полках магазинов новых российских брендов. «Из 300 новых производителей - 120 отечественные, и их видимо, потребители увидели», - сказал Протасов.

Он уточнил, что в этот перечень в основном входят товары для ухода за телом и за лицом.

Со своей стороны, модератор панели - член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА), управляющий директор Expovisionrus Анна Дычева-Смирнова сказала, что половина граждан РФ (47%) хотели бы, чтобы импортные косметические бренды вернулись на российских рынок. Она сослалась при этом на результаты исследований холдинга «Ромир».

«Это говорит о том, что мы немножко не дорабатываем для того, чтобы российские бренды воспользовались бы этой ситуацией», - отметила модератор.