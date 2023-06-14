Общество

Пилотный проект по выписке электронных рецептов запустят в Псковской области

Пилотный проект по выписке электронных рецептов планируют запустить в Псковской области, соглашение об этом губернатор Михаил Ведерников и ООО «Первый электронный рецепт» подписали в ходе Петербургского международного экономического форума сегодня, 14 июня. Об этом глава региона сообщил в своем Teleggram-канале.

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

«Первое наше соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2023 подписано с ООО "Первый электронный рецепт". Планируем запустить в нашей области пилотный проект, благодаря которому врачи смогут выписывать пациентам электронные рецепты», - сообщил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что рецепты можно будет сохранять в мобильном приложении и затем покупать лекарства по QR-коду. В проекте участвуют Москва, Московская и Белгородская области.

«Теперь присоединяемся и мы, все технические возможности для этого есть», - заключил губернатор.