Общество

Новая группа детского сада «Рябинушка» в Псковском районе может начать работу в августе

Возобновлены работы по ремонту здания, в котором планируется открытие дополнительных групп для детского сада «Рябинушка», новая группа может начать работу в августе 2023 года. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Соколова / «ВКонтакте»

Состоялась уже вторая рабочая встреча на объекте с подрядчиком, который определен по результатам повторного аукциона.

Напомним, в 2022 году был заключен муниципальный контракт для переустройства здания и проведения капитального ремонта.

«Работы, проводимые подрядчиком, велись очень медленно.Подрядчик давал постоянные обещания, что успеют закончить ремонт. Несмотря на постоянный контроль со стороны администрации Псковского района, напоминание о том, что это очень нужный социально значимый объект, подрядчик оказался недобросовестным и не закончил работы по ремонту в срок, контракт был просрочен. Мы расторгли его в одностороннем порядке», – отметила Наталья Федорова.

По результатам повторного аукциона заключен договор с новым подрядчиком ООО «Престиж». В кратчайшие сроки он должен доделать объект. Затем администрации Писковской школы предстоит этап прохождения лицензирования нового здания и обустройства помещений. Оборудование уже практически все закуплено. Также идет работа по подбору кадров.

«Новая группа для малышей детского сада "Рябинушка" должна открыть свои двери в августе этого года», – заключила Наталья Федорова.