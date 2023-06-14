Ремонт дворов продолжается в Великих Луках, работа управляющих компаний города ведется в плановом порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Сотрудники УК «Радист» произвели:
- ремонт малых архитектурных форм во дворе дома № 7 на улице Зеленой;
- ремонт качелей и окраску малых архитектурных форм во дворе дома № 17 на улице Ботвина;
- ремонт крыльца в доме № 18, корпус 1 на улице М. Жукова;
- установку новой песочницы и ремонт скамейки во дворе дома № 48, корпус 2 на улице Проектной.
Работники УК «Новый микрорайон» занимались:
- ремонтом входов в подъезды дома № 33, корпус 1 на улице Дружбы;
- распиловкой и уборкой аварийного дерева во дворе дома № 18, корпус 3 на улице Гражданской;
Силами сотрудников УК «Заречный район» выполнены:
- прочистка труб в доме № 14 на улице Новой;
- установка решеток на фундаменте дома № 137 на проспекте Гагарина;
- ремонт лестницы подвального помещения в доме № 137 на проспекте Гагарина;
- формовочную обрезку деревьев у дома № 116 на проспекте Октябрьском.
Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили:
- ремонт кирпичного ограждения и восстановление металлической решетки на проспекте Ленина у дома № 34;
- ремонт контейнерной площадки во дворе домов № 23 на улице Зверева и № 6 на улице Энгельса;
- продолжили ремонт фасада дома № 34 на проспекте Ленина.