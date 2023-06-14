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Общество

Производственный сектор продолжают развивать в учреждениях псковского УФСИН

15.06.2023 22:35|ПсковКомментариев: 0

Исправительные учреждения УФСИН России по Псковской области проводят планомерную работу по увеличению постоянных заказчиков выпускаемой на производственных участках продукции и трудоустройству осужденных, отбывающих наказание. С этой целью выстраивается взаимодействие с представителями власти и бизнес-сообщества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Так, начальник ИК-2 Игорь Гудков и его заместитель, курирующий вопросы трудовой адаптации осужденных, Сергей Даньшов в рамках рабочих поездок посетили Островскую межрайонную больницу и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Представители УИС встретились с руководителями государственных бюджетных учреждений и обсудили планы сотрудничества.

Беседы носили не только ознакомительный характер – представление обновленного каталога выпускаемой продукции, но и укрепление уже имеющихся контактов. По результатам встреч достигнут ряд договоренностей, среди которых поставка медицинскому учреждению металлических тележек для перевозки грузов и изготовление стеллажей для социальной организации.

В ИК-3 (Идрица) и ИК-6 (Сосновый Бор) в Себежском районе вопросы увеличения объема выпускаемой продукции обсуждались с заместителем генерального директора ООО «Планета Сириус» Сергеем Краюшкиным. Организация специализируется на пошиве спецодежды и в течение длительного времени успешно взаимодействует с пенитенциарными учреждениями, отметили в ведомстве. Были продемонстрированы производственные мощности, оказываемые услуги. Стороны обменялись мнениями о работе оборудования, организации технологического процесса и о перспективах дальнейшей совместной работы.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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