Общество

Псковская областная больница показала состав ужина пациентов. ФОТО

Фотографию ужина опубликовала Псковская областная клиническая больница в своем Telegram-канале.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Завершаем серию постов о питании ужином. На фото – пример меню: биточки рыбные запеченные, пюре картофельное, салат из свежей капусты, чай с лимоном», - рассказали в больнице.

В учреждении напомнили, что пациенты питаются из керамической посуды, а меню разработано в соответствии со всеми медицинскими стандартами.

Ранее больница опубликовала фотографию завтрака.

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Также подписчиков Telegram-канала учреждения ознакомили с составом обеда.