Псковская областная больница показала состав ужина пациентов. ФОТО

Фотографию ужина опубликовала Псковская областная клиническая больница в своем Telegram-канале.
Фото: Псковская областная клиническая больница
«Завершаем серию постов о питании ужином. На фото – пример меню: биточки рыбные запеченные, пюре картофельное, салат из свежей капусты, чай с лимоном», - рассказали в больнице.
В учреждении напомнили, что пациенты питаются из керамической посуды, а меню разработано в соответствии со всеми медицинскими стандартами.
Ранее больница опубликовала фотографию завтрака.
Также подписчиков Telegram-канала учреждения ознакомили с составом обеда.