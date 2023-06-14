Общество

Псковский облздрав просит ускорить поставку в регион вакцины от кори

Комитет по здравоохранению Псковской области направил письмо в министерство здравоохранения РФ с просьбой ускорить поставку вакцин в Псковскую область. Об этом говорится в ответе комитета под одной из публикацией на странице губернатора Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».

«В себежской поликлинике вакцин для прививок нет с апреля! Позвольте узнать, когда привезут? Нам нужно срочно делать корь и другие», - обратилась к губернатору местная жительница.

В комитете на комментарий ответили, что на данный момент не располагают информацией о возможном сроке поставки вакцины в область, поскольку распределением вакцины занимается министерство здравоохранения РФ по заявкам регионов.

«Комитетом по здравоохранению Псковской области сформированы заявки на обеспечение региона вакциной против кори, а также направлено письмо с просьбой об ускорении поставок», - добавили в облздраве.