Общество

Врач назвал самый эффективный метод борьбы с корью

Самый эффективный метод профилактики кори – это вакцинация. Об этом рассказал проректор по лечебной работе Тверского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Николай Баженов.

«Основной метод борьбы с инфекционными заболеваниями – это профилактика, а основной метод профилактики – это вакцинация. И ничего другого лучше нет. И респект Роспотребнадзору за то, что они вовремя об этом заявили и начали подчищающую иммунизацию», - приводит слова Баженова runews24.

Специалист подчеркнул, что очень долгое время с корью проблем не было, поскольку детей вакцинировали от этого заболевания уже в раннем возрасте. «Но в последние десятилетия вакцинальная кампания не всегда идёт гладко, потому что появились антипрививочники, некоторые детей своих не прививают. И, конечно, на фоне этого корь немножко поднимает голову», - посетовал он.