Общество

Члены профсоюза в Пскове получат скидку на посещение детского игрового центра

Псковский облсовпроф заключил соглашение с кино-развлекательным центром «Волшебный город», в рамках которого члены профсоюза получат скидку на услуги данной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Это соглашение позволит нашим членам профсоюза получить сертификат на скидку 20% на услуги "Волшебного города" - посещение ресторана-клуба "Победа", детского игрового центра, клуба виртуальной реальности и бара кинотеатра "Смена". Мы уверены, что это будет помогать нашим членам профсоюза сэкономить на своих расходах на отдых», - отметили в облсовпрофе.

Профсоюзы поблагодарили свою партнерскую компанию за сотрудничество и пожелали ей дальнейшего успеха в развитии.

«Профсоюз заботится о своих членах и стремится к тому, чтобы они получили максимальную пользу от членства. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставлять нашим членам лучшие условия для жизни и работы, а также поддерживать их интересы и права», - прокомментировал лидер профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов.

Получить сертификат на скидку можно, начиная с 20 июня, в областных отраслевых организациях профсоюзов. На вопросы по условиям предоставления скидки ответят в «Волшебном городе» по телефону: (8112) 20-18-16.