Общество

«Синей изолентой» наградили псковитянку в Мурманске

Заведующая отделом информационно-коммуникационных технологий центральной городской библиотеки Пскова Настасья Бурова награждена спецпризом «Синяя изолента» межрегионального конкурса «Цифровые сервисы в детской библиотеке».

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении культуры. О присуждении награды было объявлено на XXVII Российском библиотечном конгрессе в Мурманске.

В конкурсе участвовали виртуальные библиотечные проекты, которые осуществляются без привлечения дополнительного финансирования.

Всего на суд жюри было представлено 75 работ из 59 библиотек России.

Центральная городская библиотека Пскова представила на конкурс три интернет-проекта, ориентированных на детскую и подростковую аудиторию (краеведческий сайт «Имя Александра Невского на карте Пскова», интерактивный сайт по продвижению современных книг для детей и подростков «Библиоигры» и детский краеведческий сайт «Познай свой край родной»).