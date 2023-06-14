Общество

Черепаху заметили в Дендропарке Пскова. ФОТО

Черепаху заметили в Дендропарке Пскова 18 июня. Фотографиями черепахи псковичи поделились в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Виталий Кондратюк / «ВКонтакте»

В комментариях мнения псковичей разделились. Некоторые уверены, что хозяев животного необходимо оштрафовать. «Бедная черепаха. Сначала люди берут, а потом выкидывают, как вещь. Таким штраф давать надо, наказывать по всей строгости», – написала Юлия Михайлова.

Другие, напротив, считают, что предпринимать что-то нет необходимости, так как в Дендропарке поселилась дикая европейская болотная черепаха. «Оказывается у нас местные плавают черепахи. Европейская болотная черепаха», – отметила участница сообщества Карина Осипова.