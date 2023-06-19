Общество

Законопроект о летнем времени хотят внести в Госдуму 21 июня

Депутат Михаил Матвеев из КПРФ заявил, что законопроект о возврате к летнему времени будет представлен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

В 2012 году депутаты Госдумы предложили отменить летнее время и больше не переводить часы. Это позволило сократить разрыв во времени с Европой и снизить вредное влияние на здоровье. Инициаторами законопроекта стали депутаты ЛДПР Сергей Калашников и Игорь Лебедев, напоминает RuNews24.

Возвращение к летнему времени вызывает дискуссии среди населения. С одной стороны, переход на летнее время позволяет сэкономить электроэнергию и увеличить продолжительность светового дня. С другой стороны, это может привести к нарушению суточного ритма человека и негативно сказаться на здоровье.