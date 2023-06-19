Общество

Елена Бибикова ответила, кто получит пенсионные накопления за умершего родственника

Если человек умер, а у него остались пенсионные накопления, то его наследники получат через госуслуги извещение о возможности получения этих сбережений — оно придет от Социального фонда. Об этом говорится в проекте приказа Минтруда, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Документ уже прошел общественное обсуждение и находится на этапе подведения итогов. Кто может получить эти деньги, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Любой человек, у которого есть пенсионные накопления, имеет право заранее определить наследников этих денег и в каких долях распределить сумму между ними. Это можно сделать при регистрации в системе обязательного пенсионного страхования или обратиться с заявлением в Социальный фонд», - приводит слова Елены Бибиковой «Парламентская газета».

Если такого заявления нет, то правопреемниками считают в первую очередь детей, в том числе усыновленных, супруга или супругу и родителей или усыновителей. Они получат пенсионные сбережения в равных долях. Вторая очередь — это братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки, они наследуют пенсионные сбережения, если отсутствуют родственники первой очереди.

Елена Бибикова уточнила, что такие сбережения есть не у всех россиян.

«Пенсионные накопления формировались в 2002-2004 годах у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. А с 2005-го пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд. Кроме того, такие сбережения есть у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии», - пояснила она.

Если обладатель пенсионных накоплений умер, наследники получат эти деньги в нескольких случаях.

Первый - если человек умер до назначения или пересчета накопительной пенсии. Следующее обстоятельство — умерший получил часть накопительной пенсии в виде срочной, то есть рассчитанной на определенный срок пенсии. Тогда наследникам причитается невыплаченный остаток. Но все это не касается средств маткапитала, направленных на будущую пенсию женщины. Эти деньги в случае смерти матери наследуют ее супруг и дети. И третий случай, когда родные смогут претендовать на сбережения умершего пенсионера, — после того как единовременная выплата пенсионных накоплений была назначена, но еще не выплачена. Эти деньги в течение четырех месяцев со дня его смерти могут получить члены семьи скончавшегося, если они проживали вместе с ним. А нетрудоспособные иждивенцы — независимо от того, проживали они совместно с ним или нет. Если таких родственников нет, то сумму единовременной выплаты включают в состав наследства и наследуют на общих основаниях.

Чтобы получить пенсионные накопления умершего, правопреемникам необходимо не позднее шести месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд, где находились эти деньги. Если пропустить этот срок, то право на пенсионные накопления придется доказывать уже через суд.