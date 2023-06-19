Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы всесторонне поддерживают повышение МРОТ

Заявление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года всесторонне поддерживается профсоюзами, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в феврале подчеркнул в своем выступлении, что с профсоюзной точки зрения МРОТ надо повышать более решительно», - напомнили Игорь Иванов.

Он пояснил, что это позволит повысить благосостояние граждан, увеличить покупательную способность населения, развить производство и торговлю.

«В то же время профсоюзы выступали с предложением вернуться к расчету МРОТ в зависимости от потребительской корзины. Сейчас МРОТ устанавливается в размере не ниже прожиточного минимума, это было закреплено в Конституции по предложению профсоюзов», - добавил Игорь Иванов.