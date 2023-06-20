Команда рестобара «Моя История» занимается поисками менеджера

Вакансия менеджера открыта в рестобаре «Моя История» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.
Фото здесь и далее: рестобар «Моя История»
«Если ты активный, ответственный, коммуникабельный, гостеприимный, имеешь опыт работы в сфере гостеприимства, хочешь стать частью стремительно развивающейся компании и расти вместе с ней, приходи в наш дружный коллектив!» - пригласили соискателей в «Моей Истории».
Обязанности:
- общение с гостями;
- предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций с гостями;
- организация и контроль работы персонала на смене;
- создание рабочей и позитивной атмосферы в коллективе и атмосферы гостеприимства в зале;
- набор, обучение, мотивация персонала;
- кассовая дисциплина;
- активное участие в жизни компании.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- график работы сменный, полная занятость;
- бесплатное 3 разовое питание;
- бесплатная развозка до дома в ночное время.
Требования:
- ответственный, энергичный, инициативный, стрессоустойчивый;
- активная жизненная позиция с любовью к людям и позитивным взглядом на мир;
- умение управлять персоналом;
- опыт работы в сфере гостеприимства обязателен;
- желание расти и развиваться.
Можно отправлять резюме на почту: kiverian_yana@pskhotel.ru. Запись на собеседование по телефону: +79813500287 или 8(8112)500009.