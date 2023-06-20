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Общество

Команда рестобара «Моя История» занимается поисками менеджера

20.06.2023 11:14|ПсковКомментариев: 0

Вакансия менеджера открыта в рестобаре «Моя История» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения. 

Фото здесь и далее: рестобар «Моя История» 

«Если ты активный, ответственный, коммуникабельный, гостеприимный, имеешь опыт работы в сфере гостеприимства, хочешь стать частью стремительно развивающейся компании и расти вместе с ней, приходи в наш дружный коллектив!» - пригласили соискателей в «Моей Истории».

Обязанности:

  • общение с гостями;
  • предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций с гостями;
  • организация и контроль работы персонала на смене;
  • создание рабочей и позитивной атмосферы в коллективе и атмосферы гостеприимства в зале;
  • набор, обучение, мотивация персонала;
  • кассовая дисциплина;
  • активное участие в жизни компании.

Условия:

  • оформление по ТК РФ;
  • график работы сменный, полная занятость;
  • бесплатное 3 разовое питание;
  • бесплатная развозка до дома в ночное время.

Требования:

  • ответственный, энергичный, инициативный, стрессоустойчивый;
  • активная жизненная позиция с любовью к людям и позитивным взглядом на мир;
  • умение управлять персоналом;
  • опыт работы в сфере гостеприимства обязателен;
  • желание расти и развиваться.

Можно отправлять резюме на почту: kiverian_yana@pskhotel.ru. Запись на собеседование по телефону: +79813500287 или 8(8112)500009. 

Теги: #псков #Моя История #рестобар
Источник: Псковская Лента Новостей
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