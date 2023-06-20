Общество

Команда рестобара «Моя История» занимается поисками менеджера

Вакансия менеджера открыта в рестобаре «Моя История» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.

Фото здесь и далее: рестобар «Моя История»

«Если ты активный, ответственный, коммуникабельный, гостеприимный, имеешь опыт работы в сфере гостеприимства, хочешь стать частью стремительно развивающейся компании и расти вместе с ней, приходи в наш дружный коллектив!» - пригласили соискателей в «Моей Истории».

Обязанности:

общение с гостями;

предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций с гостями;

организация и контроль работы персонала на смене;

создание рабочей и позитивной атмосферы в коллективе и атмосферы гостеприимства в зале;

набор, обучение, мотивация персонала;

кассовая дисциплина;

активное участие в жизни компании.

Условия:

оформление по ТК РФ;

график работы сменный, полная занятость;

бесплатное 3 разовое питание;

бесплатная развозка до дома в ночное время.

Требования:

ответственный, энергичный, инициативный, стрессоустойчивый;

активная жизненная позиция с любовью к людям и позитивным взглядом на мир;

умение управлять персоналом;

опыт работы в сфере гостеприимства обязателен;

желание расти и развиваться.

Можно отправлять резюме на почту: kiverian_yana@pskhotel.ru. Запись на собеседование по телефону: +79813500287 или 8(8112)500009.