Общество

Почти 3 миллиона жителей России привились от клещевого энцефалита

В России растет число вакцинированных от клещевого энцефалита. По данным на начало июня в стране прививку от опасной болезни сделали 2,88 млн человек. Это на 380 тысяч человек больше, чем было в прошлом году, отмечает Роспотребнадзор.

В ведомстве предполагают, что до конца года вакцинацию от болезни пройдут в общей сложности более 3,48 млн человек, пишет RuNews24.

При этом укушенными клещами оказались 268 тысяч человек, что ниже среднемноголетних значений, которые составляют примерно 272 тысяч человек. «Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом», - рассказали в ведомстве.