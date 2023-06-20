Общество

Аварийный кирпичный фасад дома №32 по улице Юбилейной в Пскове демонтируют

Аварийный кирпичный фасад дома №32 по улице Юбилейной в Пскове будет демонтирован. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Проблемный дом должен был быть приведён в порядок по программе капремонта в 2026 году, но недавно его жильцы сообщили об ускорившейся деформации фасада», - рассказал губернатор.

Специалисты комитета по региональному контролю и надзору Псковской области вместе с администрацией города Пскова и представителями регионального МЧС несколько дней проводили осмотр здания.

«Вывод однозначный – необходимо в срочном порядке разобрать фасад, чтобы устранить угрозу обрушения. Стоимость работ составит почти 4 млн рублей. Принял решение выделить необходимую сумму из резервного фонда региона. Параллельно будет вестись разработка проекта по капремонту фасада», - заключил губернатор.