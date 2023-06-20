Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме. ФОТО

Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме вечером 20 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ранее сообщалось, что региональные власти ищут 250 миллионов рублей, необходимых для полного завершения работ по созданию библиотеки в стенах реконструируемого здания.
Основные строительные работы завершены, готов фасад здания, смонтирована архитектурная подсветка. Частично благоустроено пространство вокруг здания.
Подрядчик – строительная компания «Развитие».