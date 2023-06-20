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Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме. ФОТО

20.06.2023 22:42|ПсковКомментариев: 0

Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме вечером 20 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее сообщалось, что региональные власти ищут 250 миллионов рублей, необходимых для полного завершения работ по созданию библиотеки в стенах реконструируемого здания.

 

Основные строительные работы завершены, готов фасад здания, смонтирована архитектурная подсветка. Частично благоустроено пространство вокруг здания. 

Подрядчик – строительная компания «Развитие».

Теги: #кинотеатр Октябрь
Источник: Псковская Лента Новостей
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