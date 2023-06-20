Общество

Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме. ФОТО

Ранее сообщалось, что региональные власти ищут 250 миллионов рублей, необходимых для полного завершения работ по созданию библиотеки в стенах реконструируемого здания.

Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме вечером 20 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 108 человек

В опросе приняло участие 108 человек

Мне всё равно.

Думаю, нет, поскольку запрет приведет к расширению «черного рынка».

Не нужно! Люди должны иметь возможность расслабляться в выходные!

Не знаю... Каждый вправе сам решить, приобретать в эти дни алкоголь или нет.

По моему мнению, следует запретить лишь продажу крепкого спиртного.

Конечно! Нужно хотя бы таким образом бороться с алкоголизацией населения!

Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?

Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме. ФОТО

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250 млн рублей требуется для полного завершения работ по созданию библиотеки в центре Пскова

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