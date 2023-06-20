Общество

Семинар на тему ЕНС пройдет в Дновском районе

На десятки вопросов налогоплательщиков на тему ЕНС ответят специалисты УФНС России по Псковской области в ходе онлайн-вебинаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Десятки уточняющих вопросов от налогоплательщиков на тему введения Единого налогового счета (ЕНС) поступают специалистам УФНС России по Псковской области во время проведения информационно-обучающих семинаров и онлайн-вебинаров.

На каждый их них дается персональный и подробный ответ.

Так, один из налогоплательщиков спрашивал, как ему можно получить расчет пеней.

«Расчет пени предоставляется вместе со справкой о сальдо ЕНС в случае наличия отрицательного сальдо. В том случае, если налогоплательщику необходимо получить расчет уже погашенных пени при положительном или нулевом сальдо, ему рекомендуется обратиться в налоговый орган для получения данного расчета. Обратиться можно в свободной форме по ТКС или направив обращение через ЛК», – ответили в УФНС России.

Напомним, обучающие мероприятия, как в очном, так и в онлайн-режиме проходят еженедельно.

Ближайший семинар пройдет 21 июня в Дно, на улице Карла Маркса, дом 16 (Администрация города Дно и Дновского района, актовый зал). Начало мероприятия: 11.00.

Кроме того, 22 июня в 11.00, псковские налоговики проведут онлайн-вебинар на тему ЕНС. Подключиться к нему можно по ссылке.