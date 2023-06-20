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Общество

Школьники в СЗФО чаще всего летом работают курьерами — опрос

21.06.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

Школьники ищут работу и достаточно активно: с начала июня более 143 000 юных соискателей по всей России разместили на hh.ru свои резюме. Из них каждое десятое резюме приходится на подростков из регионов СЗФО (почти 15 000 юных соискателей прямо сейчас ищут работу на лето). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса.

55% местных респондентов выбрали профессию курьера как наиболее подходящую для первой работы подростка. Ещё 53% местных жителей указали на профессию помощника/ассистента. Ещё 50% опрошенных отдали свои голоса за профессию расклейщика объявлений, 44% - волонтера, 36% - промоутера. Также в топ-10 вошли упаковщик (33%), официант (28%), тайный покупатель (17%), бариста (16%) и оператор колл-центра (15%).

Реже всего подходящей для подростков называли работу грузчиком (8%), администратором (8%) и поваром (3%).

Среди тех подростков, которые пока не начали и даже не пробовали работать, 64% объясняют это тем, что им сложно найти хороший вариант для трудоустройства. 34% считают, что работу сложно совмещать с учебой, 23% опасаются, что попадется непорядочный работодатель. 11% подростков рассказали, что на работу у них нет времени. Еще 11% признались, что работать им пока запрещают родители. 4% не работают, так как не испытывают острой необходимости в заработке.

79% опрошенных соискателей в возрасте до 18 лет считают, что их родители положительно относятся к раннему трудоустройству. Еще 12% уверены в нейтральном отношении родителей, а 4% считают, что оно негативное.

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Взрослые респонденты, которое стали работать, будучи подростками, в 59% случаев не сталкивались ни с какими проблемами. Среди остальных 19% отметили, что как минимум однажды им полностью или частично не выплатили зарплату, столько же рассказали, что описание предложенной им вакансии не соответствовало реальным условиям. 18% сообщили, что им было сложно выбирать между выходом на работу и учебой, так как график оказался недостаточно гибким. 13% столкнулись с негативным или агрессивным отношением со стороны работодателя или коллег.

Среди ключевых условий для успешного трудоустройства подростков 72% местных респондентов назвали гибкий график, 59% - отсутствие тяжёлых физических нагрузок, по 56% - официальное оформление и ограниченное количество рабочих часов в день. 47% уверены, что работа для несовершеннолетних должна быть близко к дому. 35% отметили возможность работать удаленно, 30% - наличие страховки.

Теги: #работа #подростки
Источник: Псковская Лента Новостей
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