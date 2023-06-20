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Общество

День селфи отмечают 21 июня

21.06.2023 12:10|ПсковКомментариев: 0

День селфи отмечают 21 июня. Считается, что впервые праздник был организован и проведён в США в 2014 году. Его создателем принято называть техасского диджея Макнили. Правда в 2014 году речь шла о проведении Национального дня селфи в США. Однако популярность увлечения селфи, называемого одним из трендов XXI века, оказалась такой большой, что инициатива Макнили была подхвачена пользователями Интернета по всему миру, а праздник приобрёл неофициальный статус международного или всемирного.

«Селфи» – фотография, являющаяся разновидностью автопортрета, сделанного при помощи фотоаппарата, мобильного устройства или какого-либо иного гаджета. Распространению этого увлечения способствовало появление качественных фронтальных камер на мобильных устройствах, а также возможность публикации сделанных снимков через мобильные приложения, в социальных сетях, уточняет calend.ru.

Сам по себе термин «селфи» впервые был обнаружен составителями Оксфордского словаря английского языка в 2002 году в качестве сленгового термина на одном из австралийских интернет-форумов. А уже в 2013 году это слово было включено в онлайн-версию Оксфордского словаря, удостоившись титула «Слово года». В 2018 году в Лос-Анджелесе открылся музей Селфи.

Характерной особенностью селфи является то, что фото делается на расстоянии вытянутой руки, правда позднее для более удобного выполнения снимка начали производить специальные штативы. Этим объясняется определённый ракурс, с которого выполняется фото. Благодаря выбору ракурса человек получает возможность экспериментировать с образом, а также добиваться определённых эффектов.

Популярность селфи характеризуется и расширением рамок возрастного диапазона, то есть молодёжное изначально увлечение стало набирать популярность и среди представителей средней возрастной группы. Активно делают селфи не только простые люди, но и знаменитости: киноактёры, звёзды эстрады и оперы, музыканты, политические и государственные деятели.

Теги: #праздник #селфи
Источник: Псковская Лента Новостей
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