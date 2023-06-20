Общество

Молодежный совет профсоюзных «первичек» в Великих Луках обновил состав

Состоялось заседание Молодежного совета первичных профсоюзных организаций города Великие Луки. На повестке дня стоял вопрос обновления состава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Теперь в состав Молодежного совета входит 11 человек, это представители госучреждений, электропрофсоюза, медицины, лесных отраслей и образования, а также агропромышленного комплекса.

«Молодежный совет профсоюзов — это важный орган, который представляет интересы молодых работников и обеспечивает их участие в различных профсоюзных мероприятиях и инициативах. Пополнение рядов молодежного совета свидетельствует о том, что среди молодых людей растет интерес к профсоюзному движению и его роли в защите прав и интересов работников», - отметили в облсовпрофе.

В рамках заседания ребята наметили планы на будущее. Первое мероприятие будет 22 июня, состоится концерт в память о начале Великой Отечественной войны, сразу после этого состоится возложение цветов.

«Я надеюсь, что молодежный совет будет успешно работать, представлять интересы молодых работников и способствовать развитию профсоюзного движения в целом», - добавил лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.