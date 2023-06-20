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Общество

Модульная баня в Пыталово прошла успешную апробацию

21.06.2023 19:15|ПсковКомментариев: 0

В продолжение рабочей поездки в Пыталовский район сегодня, 21 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил муниципальный центр, где осмотрел новую общественную баню. На объекте присутствовали также председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и глава Пыталовского района Вера Кондратьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Современное модульное сооружение появилось здесь в конце прошлого года по многочисленным просьбам жителей. Средства на строительство в размере около 17 млн рублей были выделены из резервного фонда правительства региона.

С начала года новую общественную баню посетили около 600 человек. Вместе с тем, руководитель учреждения отметил, что не всем местным жителям пришлась по душе финская парная, поэтому многие жители Пыталово продолжают ездить мыться в соседние районы.

Михаил Ведерников учел мнение горожан и поручил заменить печь, чтобы посетители могли по русской традиции париться с вениками. «Это все-таки пилотный проект. Нужно было опробовать и такую версию парной, чтобы потом на основании отзывов граждан выбрать наилучший вариант», — отметил губернатор.

Теги: #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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