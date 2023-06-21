Общество

В Порховском районе зацвели маки. ФОТО

В Порховском районе зацвели маки, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Инженер Псковского филиала «Россети Северо-Запад» Елена Морозова. Фото: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

«Они появились здесь после Великой Отечественной войны. Мать солдата, который погиб в боях за Псковскую землю, привезла с юга страны семена мака сюда в память о сыне. С тех пор каждый год на несколько дней небольшое поле на севере Псковщины становится алым», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 22 июня, в России День памяти и скорби.