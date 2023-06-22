Общество

Огромный полип удалили из желудка пенсионерки в Пскове

Массивное образование желудка удалили эндоскописты Псковской областной клинической больницы у 75-летней пациентки. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской областной клинической больницы

«Пациентка 75 лет пришла амбулаторно на диагностическую гастроскопию, на которой было выявлено образование. По результатам гистологии образование оказалось доброкачественным, было принято решение удалить его, и пациентка была госпитализирована в отделение общей хирургии», - говорится в сообщении.

«Образование оказалось крупным: 60 на 40 миллиметров, длина ножки 15 миллиметров», - отметили в медучреждении. Полип отправлен на дальнейшее гистологическое исследование.