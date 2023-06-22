Общество

Росгвардейцы приняли участие в акции «Свеча памяти» в Пскове

Руководство и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

К памятному знаку, установленному в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона, собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи в память о советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники траурной церемонии почтили память павших минутой молчания.

«Свеча памяти» - это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби, Дня Победы и в другие памятные дни зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину, напомнили в ведомстве.

Помимо этого, в преддверии Дня памяти и скорби, 21 июня, памятное мероприятие прошло в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

В мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по Псковскому району и члены общественного совета, они зажгли свечи и возложили цветы к памятнику погибших воинов в деревне Моглино Псковского района.

«Помним, чтим память героев Великой Отечественной войны», - добавили в полиции.