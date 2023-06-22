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Общество

Псковская область получит дополнительные деньги на модернизацию инфраструктуры приграничья

22.06.2023 16:57|ПсковКомментариев: 0

Модернизация социальной инфраструктуры приграничных районов Псковской области в рамках исполнения поручений президента РФ стала темой выездного совещания помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое состоялось в четверг, 22 июня, в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В правительстве напомнили, что в ответ на обращение Михаила Ведерникова президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству РФ оказать помощь в развитии приграничных районов Псковской области. Речь, в частности, идет о строительстве и реконструкции школ и больниц в Себежском, Гдовском, Пыталовском и Печорском районах.

Губернатор поблагодарил коллег из правительства, администрации президента РФ за помощь и поддержку по всем ключевым позициям. «Благодаря нашему взаимодействию, реализации нацпроектов делается очень многое. Очень важно, особенно сейчас, что мы уделили внимание инфраструктуре приграничных регионов. Люди с благодарностью воспринимают эту работу»,- подчеркнул Михаил Ведерников.

Говоря о модернизации учреждений образования и здравоохранения приграничных территорий, губернатор рассказал, что сейчас в работе каждый из объектов. «Степень готовности разная. Есть сложности, но мы со всеми задачами справимся. Основной вопрос — для реализации проектов необходимо дополнительное финансирование. К сожалению, после того, как было принято решение, выделены средства, мы попали в постковидную ситуацию, в ситуацию с санкциями, ограничениями в получении комплектующих, оборудования, материалов, перестройкой логистических цепочек», — обратил внимание губернатор.

Участники совещания детально осудили каждый из проектов, который будет реализован в псковском приграничье. В рамках докладов представлена информация о проведенных и запланированных работах по модернизации учреждений, а также проанализирована потребность региона в дополнительном оборудовании. Речь также зашла о планах по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в приграничных районах.

После подробного обсуждения каждого из объектов Максим Орешкин поддержал регион в основном вопросе — региону будет оказана федеральная поддержка. Помощник президента поручил в двух недельный срок проработать и проанализировать с федеральными ведомствами точную потребность региона.

В совещании участвовали представители федеральных министерств и департаментов, которые задействованы в реализации проектов, заместители губернатора, руководители исполнительных органов.

До начала совещания Максим Орешкин, Михаил Ведерников и другие официальные лица посетили объекты образования и здравоохранения Печорского района, чтобы оценить ход работ. Они побывали на строительной площадке Печорской районной больницы, где активно ведется масштабная реконструкция, проконтролировали реставрацию исторического здания, куда в следующем году переедет Печорская лингвистическая гимназия. Также Михаил Ведерников и Максим Орешкин осмотрели обновленную Печорскую гимназию, где не так давно завершились масштабные ремонтные работы, в том числе по нацпроекту «Образование».

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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