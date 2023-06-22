Общество

День памяти и скорби отметили в Великих Луках

День памяти и скорби отметили в Великих Луках. В 82-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны в городе прошел траурный митинг на воинском захоронении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

«22 июня 1941 года – одна из самых скорбных и печальных дат в нашем календаре. В этот день началась Великая Отечественная война, унесшая с собой жизни порядка 27 миллионов советских людей», - напомнили в администрации.

Почтить память пришли представители городской администрации, Великолукской городской Думы, Совета ветеранов, члены общественных организаций, студенты и школьники.

Перед собравшимися выступила первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова.

«Мы всегда будем помнить о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто не вернулся с полей сражений, погиб от вражеских бомб и снарядов. Всех, кто не дожил до Великой Победы, но свято верил в неё. Наш священный долг – сохранить эту память», - подчеркнула Светлана Степанова.

Глава администрации города Андрей Беляев в своем выступлении отметил жестокость и бесчеловечность действий фашистов во время Великой Отечественной войны. «Проявляя безграничную стойкость и мужество, совершая беспримерные подвиги, наши героические предки отстояли свободу и независимость Отечества», - добавил он.

Затем слово предоставили председателю городского Совета ветеранов Петру Подгорному, который отметил важность патриотического воспитания молодежи и сплочения великолучан.

После официальных выступлений присутствующие почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за город Великие Луки.

Затем церемонии возложения цветов и венков прошли у Вечного огня, памятника Герою Советского Союза Александру Матросову и у танка Т-34, а также у других памятных мест города воинской славы Великие Луки.